Названа дата начала переговоров по Афганистану

США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров.

Переговоры между исламистской группировкой «Талибан» и другими афганскими сторонами начнутся 10 марта.

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Об этом говорится в мирном соглашении между США и талибами, подписанном в субботу в столице Катара Дохе, сообщает ТАСС. «После объявления гарантий о полном выводе иностранных войск и его временных рамок в присутствии международных наблюдателей, после объявления о том, что афганская территория больше не будет использоваться против безопасности США и их союзников, движение «Талибан» начнет переговоры с афганскими сторонами 10 марта», - отмечается в документе.

«Постоянное и всеобъемлющее прекращение огня будет в повестке межафганского диалога и переговоров. Участники обсудят время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана», - говорится в тексте.

США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров, отмечается в соглашении. Также подчеркивается, что США и талибы стремятся к установлению конструктивных взаимоотношений друг с другом и рассчитывают на то, что отношения между Вашингтоном и новым правительством будут позитивными. Вашингтон в рамках подписанного соглашения обязуется не угрожать территориальной целостности и независимости Афганистана, а также обещает не вмешиваться во внутренние дела этой страны, отмечается в документе.

Кроме этого, руководитель Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы обнулить соглашение с движением «Талибан», если его представители не будут соблюдать договоренности, передает kommersant. «Мы призываем талибов выполнять обязательства... в том числе поддерживать продолжающееся сокращение насилия по всей стране. США будут внимательно следить за действиями талибов и насколько добросовестны их усилия по достижению мира», - сказал Эспер в Кабуле. По его словам, члены коалиции будут пропорционально сокращать численность войск в Афганистане по мере реализации соглашения. Эспер утверждает, что США «без колебаний» аннулируют соглашение, в случае его нарушения.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля Соединенные Штаты и исламистская группировка «Талибан» подписали мирное соглашение, которое может прекратить войну в Афганистане, которая длится уже 18 лет.

Соглашение было подписано сегодня в Дохе (Катар).

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном», - говорится в тексте соглашения.

После подписания соглашения, по словам госсекретаря США Майка Помпео, должны начаться мирные переговоры между талибами и афганским правительством.

Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал центром экстремистских группировок.