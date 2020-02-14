Трамп: США близки к заключению сделки с "Талибаном"

Точные сроки достижения договоренности он не назвал, но сказал, что ситуация должна проясниться до конца месяца.

США «очень близки» к достижению мирового соглашения с движением «Талибан».

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Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Точные сроки достижения договоренности он не назвал, но сказал, что ситуация должна проясниться до конца февраля. По словам Трампа, представители «Талибана» тоже «очень хотели бы заключить сделку».

«Я думаю, что мы очень близки (к заключению сделки.- ред.). Я думаю, есть хороший шанс, что мы договоримся о сделке. Это не значит, что сделка будет, но мы узнаем наверняка в течение следующих двух недель», - сказал президент США, передает kommersant.

В 2019 году Вашингтон дважды замораживал переговоры с талибами. В обоих случаях причиной становились атаки на военных миссии НАТО.