В Афганистане талибы напали на полицию: 17 погибших

Предыдущее нападение талибов на афганскую армию произошло в субботу, 28 декабря.

На севере Афганистана исламистская группировка "Талибан" совершила нападение на отделение полиции. В результате нападения погибли 17 афганских полицейских, однако число погибших может расти.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Не менее 17 афганских полицейских погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отделение полиции в районе Хваджа Бахаддин в провинции Такхар на севере страны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, исламистская группировка "Талибан" сообщила о 21 погибших.

Предыдущее нападение талибов на афганскую армию произошло в субботу, 28 декабря. Эпицентром столкновений стал блокпост в районе Сангин (Гельманд). В результате погибли 10 афганских солдат.

Напомним, с июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений – вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок.

С 2014 года на территории Афганистана действуют боевики "Исламского государства". Они воюют и совершают теракты против правительства, "Талибана" и международного военного контингента.