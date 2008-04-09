Польша не пустит Россию в ЕС, пока Грузия и Украина не будут в ПДЧ

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявил, что Польша не снимет вето с переговоров по новому соглашению о сотрудничестве Европейского Союза и России до тех пор, пока страны-члены Евросоюза не допустят к Плану действий относительно членства в НАТО Грузию и Украину. Об этом сообщило в среду агентство «Рейтер» со ссылкой на заявления польского президента.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Вместе с тем, Альянс впервые сделал политическое заявление о том, что эти страны "со временем будут приняты в НАТО". 8 апреля глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Только люди, не полностью информированные в политическом плане, могли подумать, что случившееся с Планом по присоединению к НАТО (Грузии и Украины) никак не связано с сопротивлением России", - заявил Л.КАЧИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, готова ли Польша снять вето с переговоров России и ЕС в период президентства Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Л.КАЧИНСКИЙ ответил: "Нам, конечно, нужно провести переговоры, мы, конечно, должны создать атмосферу, которая поможет сократить недоверие. Но совсем другой вопрос - будут ли стратегические переговоры (России и ЕС) разблокированы в ближайшем будущем".

"Сперва мне хотелось бы узнать, как разрешится дело с Планом по присоединению Грузии и Украины к НАТО", - добавил Л.КАЧИНСКИЙ.

Президент Польши добавил, что Польша будет приводить свои доводы по этому вопросу Германии и Франции, которая с июня этого года станет председательствовать в ЕС. (УНИАН: Франция и Германия на Бухарестском саммите НАТО выступили против присоединения Украины и Грузии к ПДЧ.) Президент Франции Николя САРКОЗИ 23 апреля посетит Варшаву, где проведет переговоры с президентом страны Лехом КАЧИНСКИМ и премьер-министром Дональдом ТУСКОМ.

Срок действия предыдущего соглашения между Россией и ЕС истек в декабре 2007 года, подписание нового было отложено из-за разногласий между РФ и Польшей, заблокировавшей переговоры. После того как Москва и Варшава урегулировали проблемы с экспортом в Россию польской сельхозпродукции, правительство Польши объявило о готовности снять вето.