Музеи Непала вновь открылись для туристов после землетрясений

12:19, 15 июня 2015
Мир
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После необходимых укрепительных и восстановительных работ 6 исторических объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вновь открылись для посещения.

REUTERS

Министерство туризма Непала призывает иностранных туристов вернуться в страну, сообщает Би-би-си.

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В результате двух мощных землетрясений в Непале погибло по меньшей мере 9 тыс. человек, сотни исторических памятников были разрушены, в том числе несколько знаменитых индуистских храмов.

Туризм в Непале является важным источником бюджетных доходов, а для преодоления последствий землетрясений стране необходимы сотни миллионов долларов.

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