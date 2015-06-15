Музеи Непала вновь открылись для туристов после землетрясений

Министерство туризма Непала призывает иностранных туристов вернуться в страну, сообщает Би-би-си.

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В результате двух мощных землетрясений в Непале погибло по меньшей мере 9 тыс. человек, сотни исторических памятников были разрушены, в том числе несколько знаменитых индуистских храмов.

Туризм в Непале является важным источником бюджетных доходов, а для преодоления последствий землетрясений стране необходимы сотни миллионов долларов.