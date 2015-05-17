Число жертв серии землетрясений в Непале достигло 8,4 тысяч человек

Число погибших в результате серии землетрясений в Непале достигло 8,4 тыс. человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, число пострадавших превысило 100 тыс. человек.

”По последним данным, погибли 8,4 тыс, пострадали 101 тыс человек”, - приводит ведомство обновленные данные на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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С конца апреля в Непале произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,9 (25 апреля) и 7,3 (12 мая), а также не менее 200 повторных толчков меньшей интенсивности.

Центр также добавил, что в результате ударов стихии полностью разрушены 488 тыс. домов и еще 267 тыс. повреждены.

Ранее власти оценили ущерб от землетрясений в более чем 10 млрд долларов.