Австрия и Швейцария расследуют шпионаж на переговорах по атомной программе Ирана

Прокуратура Швейцарии еще 6 мая возбудила дело по факту "политического шпионажа", сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарской прокуратуры от 11 июня, передает DW.DE. В ходе проведенных в мае обысков изъята компьютерная техника и программное обеспечение. Целью следственных действий является получение "соответствующей информации" и поиск следов вируса, который вероятно распространился ИТ-системами, заявили в прокуратуре Швейцарии.

Читайте такжеСоблюдение Ираном обязательств жизненно важно для международной безопасности - генсек НАТО

Факт проведения соответствующего расследования подтвердили и в прокуратуре Австрии. Следственные действия проводятся, в первую очередь, относительно венского отеля Palais Coburg, где состоялся ряд встреч между представителями Ирана и странами "шестерки" (5 стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия).

Всего вирусом были атакованы компьютерные сети трех отелей, в которых Иран и представители группы "5+1" проводят переговоры относительно иранской ядерной программы.

Накануне российская компания по разработке антивирусных программ "Лаборатория Касперского" сообщила, что для шпионажа за переговорами по Ирану использовался вирус Duqu. Он имеет сходство с вирусом Stuxnet, который в 2010 году использовали для саботажа иранской атомной программы. Эксперты отмечают, что вирус настолько сложен, что его производителем, скорее всего, есть "некое государство".