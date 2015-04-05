Иран рассчитывает на снятие санкций Совбеза ООН после подписания ядерного соглашения
03:13, 05 апреля 2015Мир
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Все резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану будут отменены после заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе.
REUTERS
С таким заявлением выступил министр иностранных дела Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС со ссылкой на агентство FARS.
"Все резолюции СБ ООН будут сняты в тот день, когда будет заключено соглашение. СБ станет арбитром соглашения", - сказал министр.
Он добавил, что "каждая сторона соглашения может прекратить выполнение своих обязательств в случае их нарушения другой стороной".
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В четверг международная "шестерка" и Иран на переговорах в Лозанне приняли Совместный всеобъемлющий план действий, который должен позволить им подготовить окончательное соглашение по иранской ядерной программе до конца июня 2015 года.
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