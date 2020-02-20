Она добавила, что правительство Германии выступает против тех, кто пытается «расколоть Германию».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что застреливший девять человек в немецком городе Ханау действовал из соображений расизма и экстремизма.

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По словам канцлера, еще рано давать оценку преступлению, но сейчас многое указывает на то, что преступник руководствовался правоэкстремистскими и расистскими мотивами. «Расизм - это яд. Ненависть - это яд. И этот яд существует в нашем обществе, и на нем лежит вина за слишком большое количество преступлений», - сказала канцлер на брифинге, передает kommersant. Она добавила, что правительство Германии выступает против тех, кто пытается «расколоть Германию».

В свою очередь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер выразил солидарность с жертвами расизма. «Я поддерживаю всех, кому угрожает ненависть на почве расизма. Вы не одиноки», - говорится в заявлении президента Геомании. Он уверен, что большинство жителей страны осуждает этот акт и все формы расизма, ненависти и насилия. «Мы не ослабим усилий в обеспечении мирного сосуществования в нашей стране», - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.