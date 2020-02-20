Стрельба в немецком Ханау: минимум 9 убитых

По информации правоохранителей, вероятного нападающего найдено мертвым в своей квартире.

В немецком городе Ханау вечером 19 февраля неизвестные открыли беспорядочную стрельбу в нескольких кальянных, убив по меньшей мере 9 человек. Еще несколько человек тяжело ранены.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление правоохранителей и информацию СМИ.

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Сначала сообщалось о задержании одного человека, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако вскоре полиция заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям. Территорию вокруг мест преступлений окружили правоохранители.

О причинах нападений пока ничего не сообщается.

По информации правоохранителей, вероятного нападающего найдено мертвым в своей квартире. Рядом с ним обнаружили тело еще одного человека. Полиция предполагает, что подозреваемый действовал в одиночку. Пока что никакой информации ни о личности нападавшего, ни о жертвах нападений, а также об их гражданстве не обнародовано.

Как сообщал УНИАН, на шоссе Стритгем, что на юге Лондона, мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили полицейские.