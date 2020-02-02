В Лондоне произошел кровавый теракт, нападавший застрелен
18:01, 02 февраля 2020Мир
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В результате резни ранены несколько человек.
Waterford_Man/flickr.com
На шоссе Стритгем на юге Лондона, человек с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили полицейские.
Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.
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Отмечается, что в результате нападения ранения получили несколько человек. Британская полиция расследует этот инцидент как связанный с терроризмом.
Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 на Лондон-бридж произошла стрельба. Нападающим, устроившим драку на Лондонском мосту, а затем угрожавшим все взорвать, был 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир.
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