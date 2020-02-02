цей матеріал доступний українською

В Лондоне произошел кровавый теракт, нападавший застрелен

18:01, 02 февраля 2020
Мир
902 0
Waterford_Man/flickr.com

Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

Читайте такжеВ Канаде в результате стрельбы в многоэтажке погибли три человека

Отмечается, что в результате нападения ранения получили несколько человек. Британская полиция расследует этот инцидент как связанный с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 на Лондон-бридж произошла стрельба. Нападающим, устроившим драку на Лондонском мосту, а затем угрожавшим все взорвать, был 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter