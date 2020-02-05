Washington Post: Республиканцы повторяют ложь России об Украине, но почему?

Все больше американских сторонников Республиканской партии считают Путина хорошим лидером, но у россиян не сложилось такое же впечатление о Трампе.

Во время слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа бывший член Совета национальной безопасности США Фиона Хилл, как и ряд других свидетелей, обвинила лидеров республиканцев в Конгрессе в повторении утверждений Владимира Путина. Почему же так много членов Республиканской это совершенно не волнует?

Почему они решили, что цена ассоциации с Кремлем стоит того, учитывая политические выгоды продвижения давно развеянной выдумки Путина о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года для помощи демократам? Частью ответа может быть тот факт, что Путин пользуется лучшей репутацией в США, чем считалось. А особенно он популярен среди республиканцев. Об этом на страницах Washington Post пишут профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл и директор программы безопасности и управления в Евразии в Mershon Center for International Security Государственного университета Огайо Ольга Каменчук.

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Они указывают на то, что Трампу удалось склонить многих членов партии к своим взглядам на многочисленные проблемы: от свободной торговли до отказа от ключевых идеологических принципов. Исследование PeW и YouGov показывает, что это «обращение» американского президента включает также взгляды на Россию и Путина.

«Наше исследование выявило, что значительное меньшинство республиканцев теперь соглашаются с Путиным относительно дел в мире, а большинство восхищается им. Но сторонники Путина в России не в восторге от Трампа», - пишут авторы.

Предыдущие опросы были сосредоточены на том, одобряют ли американцы в целом подходы к Путину или России. В рамках опроса о российско-американских отношениях в 2019 году авторы хотели выяснить, на самом ли деле американцы поддерживают идеи Путина и восхищаются его лидерством. А также отвечают ли россияне Трампу «взаимностью», глядя на него так же, как американцы смотрят на Путина.

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Чтобы выяснить это, в период с 22 до 25 июля авторы опросили по 1600 человек в США и России. На американской территории работу провела организация YouGov, а в России – «Всероссийский центр изучения общественного мнения». Участникам опроса задавали следующие вопросы. Поддерживаете ли вы полностью, склонны поддерживать, склонны выступать против или абсолютно против заявлений, которые Владимир Путин (Дональд Трамп) делает, когда говорит о делах в мире? Каково ваше мнение? Считаете ли вы Путина (Трампа) в целом очень хорошим лидером для своей страны, относительно хорошим лидером, относительно плохим или очень плохим лидером для своей страны? Также авторы хотели выяснить, хотели бы избиратели наказать республиканцев за отрицание российского вмешательства в выборы или нет.

Поэтому они произвольно разделили респондентов на две группы. Перед тем, как спросить всех об электоральных намерениях перед выборами членов Конгресса и президента, одной из групп напоминали, что следующему парламенту и лидеру США придется иметь дело с «призывами защитить страну от российских кибератак против нашей демократии». Если проблема российского вмешательства тревожит потенциальных избирателей республиканцев, можно было ожидать сокращения количества людей, которые бы заявляли о намерении голосовать за Республиканскую партию и Трампа.

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Так сколько республиканцев поддерживают Путина? При статистической погрешности ниже 3%, авторы обнаружили, что 22% американцев в целом больше соглашаются с президентом России о делах в мире, чем не соглашаются. А 41% считает, что он достаточно хороший лидер для России. Это высокие цифры для иностранного лидера, которого основные СМИ в США называют врагом или соперником.

Приверженность Путина даже выше среди республиканцев. Треть избирателей партии (33%) говорили о широком согласии с российским лидером по международным отношениям. А 60% считают его хорошим лидером для России. Второй показатель достигает даже 68% в так называемых «красных» штатах, где большинство жителей голосуют за республиканца на выборах президента. Также исследование выявило, что напоминание о российском вмешательстве в выборы никак не сокращает количество избирателей, готовых голосовать за Республиканскую партию и Трампа. Авторы уточняют, что в случае напоминания о вмешательстве России в выборы 2% опрошенных говорили, что не будут голосовать за действующего президента и его партию. Но этот показатель ниже уровня погрешности.

Также исследование показало, что лишь 24% американцев называют Украину настоящим владельцем Крыма. Эти ошибочные представления респондентов последовательно совпадали с их партийной принадлежностью и взглядами на Путина.

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Что россияне думают о Трампе? Ответ на этот вопрос неоднозначный. Лишь 7% опрошенных в России «склонны поддерживать» заявления Трампа о международных делах. И только 1% полностью соглашается с ним. В это же время, большинство (51%) считает, что Трамп по крайней мере относительно хороший лидер для своей страны. Но в этой категории опрошенных большинство – не избиратели Путина. Чаще всего так говорили люди с националистическими взглядами, были оппонентами Кремля или признавались, что не будут голосовать на следующих выборах в России. Поэтому восхваление Путина не приносит Трампу новых российских друзей.

Все это может подтверждать старый афоризм о том, что международные отношения мало влияют на внутреннюю политику. Но не так давно ассоциация с Кремлем была политически вредной в США. Такую позицию считали слабостью в национальной безопасности. И это вредило избирательным перспективам.

Стоит помнить, что республиканцы в Конгрессе, продвигая историю, которая перенаправляет внимание с вмешательства Кремля в американские выборы на врагов Путина в Украине, не отходят далеко от своей избирательной базы. Поэтому не исключено, что сдвиг в сторону Кремля будет еще больше.