Выдумка об украинском вмешательстве прошла определенный путь и получила поддержку российского президента, прежде чем ее подхватили некоторые американские политики.

С приближением начала рассмотрения импичмента президента Дональда Трампа в Сенате некоторые его республиканские союзники продолжают продвигать дискредитированную теорию о том, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Мол, Киев добивался, чтобы Трамп не победил.

Утверждение, которое не подтверждают разведывательные агентства США, тем не менее нашло поддержку президента, который отказывается признавать реальность о вмешательстве России и пытается показать, что у него были причины с подозрением относиться к Украине, когда он в прошлом году заблокировал американскую военную помощь для нее. Об этом пишет Associated Press. Как следствие факты дела об импичменте стали размытыми для многих американцев еще до того, как началось рассмотрение вопроса.

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«Абсолютной жертвой стала демократия, стабильность нашей страны», - сказала эксперт по вопросам дезинформации аналитического центра Wilson Center Нина Янкович.

Associated Press пишет, что сама идея об украинском вмешательстве пустила корни еще во время предвыборной кампании Трампа. Сначала ее распространяли в интернете, потом ее усилил президент России Владимир Путин, а уже потом некоторые американские чиновники сделали эту выдумку «своей правдой».

Тогда, когда американские службы собирали доказательства, что Россия сломала серверы Демократической партии в 2016 году, бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт допустил, что атаку на самом деле могла устроить Украина. Об этом ФБР рассказал его заместитель Рик Гейтс. В сентябре того года доверенное лицо Трампа Роджер Стоун написал в Twitter: «Единственное вмешательство в выборы США проводят друзья Хиллари в Украине», - имея в виду тогдашнего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

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Но директор ФБР, которого назначил Трамп, отверг эти обвинения. Разведывательные службы США зато подчеркивают, что именно Россия вмешивалась в процесс, пытаясь помочь Трампу. А специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 25 россиян за хакерскую атаку на серверы демократов и организацию скрытой кампании в социальных сетях с целью изменить общественное мнение. Однако, вопреки всем доказательствам, украинская теория заговора остается в игре благодаря ее природе, которая позволяла ей годами менять форму.

К примеру, сообщение Стоуна за 2016 год имело в виду скрытый тип «вмешательства», сосредоточенный вокруг чиновников Украины, которые якобы поддерживали Клинтон, а не Трампа. Речь шла о статье Financial Times, в которой описывались усилия бывшего украинского депутата Сергея Лещенко. Он разоблачил платежи по «черной бухгалтерии» бывшего пророссийского президента Украины, которые получал также Манафорт. Лещенко утверждает, что его усилия нельзя считать вмешательством. Однако, некоторые республиканские конгрессмены ссылались на статью в Financial Times, чтобы подтвердить свою историю об украинском вмешательстве.

«Я считаю, что и Россия, и Украина вмешивались в выборы в 2016 году», - сказал сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

В феврале 2017 года Путин публично заявил, что все украинское правительство якобы поддерживало Клинтон. А теперь ему «нужно улучшать отношения» с новой администрацией Трампа. До апреля того же года Трамп уже сам начал продвигать эту теорию, утверждая в интервью AP, что компания CrowdStrike, которая отследила российских хакеров, якобы имеет прочные связи с Украиной.

«Я слышал, что компания принадлежит очень богатому украинцу. Вот что я слышал. Почему они не позволяют ФБР проверить сервер?» - говорил Трамп.

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На самом же деле CrowdStrike – компания из Калифорнии. Ее основали граждане США: Джордж Курц и Дмитрий Алперович. Последний родился в России и живет в США. И ФБР не нужно физически извлекать серверы Демократической партии, чтобы подтвердить выводы CrowdStrike. Ведь компания передала ФБР все данные. Но Трамп озвучил свои подозрения относительно серверов просто новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресловутого телефонного разговора 25 июля прошлого года. Именно после него началась процедура об импичменте.

С приближением рассмотрения дела в Сенате Трамп начал давить на членов верхней палаты Конгресса от Республиканской партии, чтобы они поддерживали его. Он попросил своего личного адвоката Руди Джулиани провести для них брифинг о своей поездке в Европу, где он искал свидетелей и документы.

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Эксперт по России Фиона Хилл, которая работала в Белом доме, сказала Конгрессу в ноябре, что политические лидеры, распространяя выдумки про Украину, поляризуют США. Тем самым они делают страну целью для кампаний по распространению дезинформации иностранных игроков, таких как Россия.

«Эти выдумки вредны, даже если их распространяют сугубо для внутренних политических целей», - сказала Хилл.