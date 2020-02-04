Британские журналисты устроили бойкот премьеру Джонсону (видео)

Из-за этого была отменена его пресс-конференция.

Британские журналисты устроили бойкот премьеру страны Борису Джонсону.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, корреспонденты просто ушли с брифинга. Произошло это после того, как его пресс-служба не пустила в зал представителей нескольких изданий.

Из-за этого пресс-конференция была отменена. Оппоненты премьера уже обвинили его в копировании практики президента США Дональда Трампа.

Как известно, Трамп имеет с журналистами давний конфликт - он делает все для того, чтобы общаться только с лояльными к себе медиа.

Как сообщал УНИАН, по словам Джонсона, Британия после выхода из ЕС перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в сфере защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий.