Британские журналисты устроили бойкот премьеру Джонсону (видео)
15:59, 04 февраля 2020Мир
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Из-за этого была отменена его пресс-конференция.
Журналисты устроили бойкот британскому премьер-министру Борису Джонсону
Британские журналисты устроили бойкот премьеру страны Борису Джонсону.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, корреспонденты просто ушли с брифинга. Произошло это после того, как его пресс-служба не пустила в зал представителей нескольких изданий.
Из-за этого пресс-конференция была отменена. Оппоненты премьера уже обвинили его в копировании практики президента США Дональда Трампа.
Как известно, Трамп имеет с журналистами давний конфликт - он делает все для того, чтобы общаться только с лояльными к себе медиа.
Как сообщал УНИАН, по словам Джонсона, Британия после выхода из ЕС перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в сфере защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий.
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