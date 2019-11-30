Теракт на Лондонском мосту: нападающий уже был осужден за терроризм
Нападающим, который устроил драку на Лондонском мосту 29 ноября, а затем угрожал все взорвать, был 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир.
Об этом сообщил Скотланд-Ярд, передает The Daily Mail.
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Сейчас полиция проводит обыски его квартиры.
По информации правоохранителей, в 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключен на 8 лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.
Более того, Хан посещал семинары с целью вернуться в общество после освобождения из тюрьмы.
В 2010 году, до заключения, Хан вместе с сообщниками, «вдохновленные Аль-Каидой», планировал взорвать Лондонскую фондовую биржу. Тогда полиция обнаружила список с целями, в частности посольство США и дом тогда еще мэра Лондона Бориса Джонсона.
Напомним, 29 ноября на Лондон-бридж 29 ноября произошла стрельба.
В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых мужчина неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.
Полиция Лондона посоветовала прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.