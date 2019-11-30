Теракт на Лондонском мосту: нападающий уже был осужден за терроризм

В 2010 году, до заключения, Хан вместе с сообщниками, «вдохновленные Аль-Каидой», планировал взорвать Лондонскую фондовую биржу. Тогда полиция обнаружила список с целями, в частности посольство США и дом тогда еще мэра Лондона Бориса Джонсона.

Нападающим, который устроил драку на Лондонском мосту 29 ноября, а затем угрожал все взорвать, был 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир.

Об этом сообщил Скотланд-Ярд, передает The Daily Mail.

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Сейчас полиция проводит обыски его квартиры.

По информации правоохранителей, в 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключен на 8 лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.

Более того, Хан посещал семинары с целью вернуться в общество после освобождения из тюрьмы.

В 2010 году, до заключения, Хан вместе с сообщниками, «вдохновленные Аль-Каидой», планировал взорвать Лондонскую фондовую биржу. Тогда полиция обнаружила список с целями, в частности посольство США и дом тогда еще мэра Лондона Бориса Джонсона.

Напомним, 29 ноября на Лондон-бридж 29 ноября произошла стрельба.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых мужчина неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.

Полиция Лондона посоветовала прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.