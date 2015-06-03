Из-за жары в Японии госпитализированы 1200 человек

Об этом сообщают "Метеовести".

Сообщения о госпитализации людей из-за жары поступают из Токио, Осаки, префектур Тиба, Хего и других городов.

В середине прошлой недели столбики термометров в крупных городах Японии поднялись до +31 градуса.

В Нагоя, Киото и ряде других городов температура днем достигала +34 градуса.

Специалисты отмечают, что на этой неделе в регионе следует ожидать освежающих дождей.

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Напомним, недавно от сильной жары пострадала Индия. Там из-за жары погибли около 1700 человек. Выше всего столбики термометров поднимались в штатах Телангана и Андхра-Прадеш - свыше +45 градусов по Цельсию.