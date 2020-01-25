Стало известно, кто в Кремле заберет обязанности Суркова и будет курировать боевиков в ОРДЛО

Дмитрий Козак уже занимался, в частности, согласованием списка на обмен пленными в 2019 году.

Заместителю главе администрации президента РФ Дмитрию Козаку может отойти часть обязанностей, в том числе и неофициальных, помощника Владислава Суркова, который ушел с государственной службы.

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

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Отмечается, что Козак, вероятно, будет отвечать за политическую интеграцию Беларуси и «будет заниматься украинским направлением». Это подтвердили сразу несколько собеседников, близких к Кремлю.

Козак также будет курировать боевиков в ОРДЛО, Абхазии и Южной Осетии.

По информации издания, с лета 2019 года внутри российской власти велась дискуссия о том, что на украинском направлении надо оставить только одного ключевого куратора – или Козака, или Суркова.

Дмитрий Козак уже занимался, в частности, согласованием списка на обмен пленными в 2019 году.

Напомним, сегодня стало известно, что помощник российского президента Владислав Сурков покинул государственную службу в связи со сменой курса «на украинском направлении».