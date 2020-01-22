Госсекретарь США в феврале приедет в Беларусь впервые за 25 лет

Американский госсекретарь впервые за четверть века посетит Минск.

Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля.

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Как сообщило агентство БелТА со ссылкой на МИД страны, этот визит станет первым с 1994 года, когда президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. До этого, в январе 1994 года страну посещал не только госсекретарь, но и президент США Билл Клинтон.

Визит Помпео планировался на 4 января, но был отменен на фоне беспорядков у американского посольства в Багдаде. Стороны намеревались обсудить белорусско-американские отношения и региональную безопасность.

В августе 2019 года бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посещал Минск для встречи с руководством страны. В сентябре 2019 года с визитом в Беларуси побывал заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл.

Как сообщал УНИАН, 30 января Майк Помпео посетит Киев. После визита в Минск он поедет 1-2 февраля в Нур-Султан (Казахстан), а 2-3 февраля - Ташкент (Узбекистан).