Госдеп расследует сообщения о возможной угрозе экс-послу США Йованович в Украине

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он не знаком со Львом Парнасом, который участвовал в организации слежки за Йованович.

Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза в Украине экс-послу США Мари Йованович.

Об этом в пятницу в интервью радиостанции заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Голос Америки.

Согласно документам, опубликованным на этой неделе, Лев Парнас, родившийся в Украине гражданин США, помогал Руди Джулиани, личному юристу президента Дональда Трампа, расследовать действия в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Согласно документам, Парнас принимал участие в организации слежки за послом Йованович до того, как Трамп принял решение о ее отставке.

Помпео также заявил в интервью, что он никогда не общался и не встречался со Львом Парнасом.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы оценить, произошло ли там что-то… Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в итоге окажется неверным, но наше обязательство, мои обязательства в качестве госсекретаря, заключается в том, чтобы мы провели оценку и расследование. Каждый раз, когда кто-то полагает, что существует возможность угрозы одному из наших сотрудников, мы, конечно, это делаем", - заявил Помпео.

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Во время дачи показаний в Конгрессе, Йованович сказала о позднем телефонном звонке из Вашингтона, который она получила, находясь в Киеве. По словам экс-посла, ей сказали, что она немедленно должна вернуться в США из-за опасений относительно ее безопасности.

"Мы в Госдепартаменте всегда делаем все возможное для того, чтобы наши сотрудники - не только послы, но вся команда в целом - обладали соответствующим уровнем безопасности", - добавил госсекретарь.

"Мы делаем все возможное, чтобы никому не был причинен вред, идет ли речь о том, что происходило в нашем посольстве в Багдаде на прошлой неделе, или о работе, которая велась в Киеве всю весну прошлого года, когда там находилась посол Йованович, и в нашем посольстве в Киеве даже сегодня", - заявил Помпео.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украина начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.