Изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии – спикер Совфеда

Накануне президент Владимир Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России.

Изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила журналистам спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», - сказала Матвиенко. (Сессии Совета федерации РФ обычно проходят с конца января до середины июля – УНИАН).

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Матвиенко подчеркнула, что будет проведено общероссийское голосование по предложенным президентом изменениям в Конституцию.

По ее словам, эти изменения не затрагивают фундаментальных основ Конституции.

Также Матвиенко сообщила, что в рабочей группе по разработке предложений о внесении поправок в Конституцию представлены многие известные общественные деятели, лидеры общественного мнения.

«Все разумные предложения, новые идеи будут учитываться при доработке законопроекта», - заключила она.

Согласно сообщению на сайте Кремля, в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России включено 75 человек, из них правоведов - 11 человек.

В тоже время в этом списке есть боевик Захар Прилепин, воевавший против украинцев на оккупированном Донбассе, а также руководитель псевдоукраинской диаспоральной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Беспалько.

Как сообщал УНИАН, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Так, Путин предложил закрепить в Конституции России статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки в должности).

По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России.

Как известно, в 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.