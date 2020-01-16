Путин заявил, что после изменений в Конституции РФ у президента останутся "серьезные полномочия"

Накануне президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин заявил, что после внесения изменений в Конституцию у президента РФ останутся «серьезные полномочия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с членами рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Планируется, что документ в новой редакции с «обрезанными» полномочиями главы государства должен вступить в силу после окончания срока полномочий Путина на посту президента РФ в 2024 году.

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«Уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве – Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия», - сказал Путин.

По его словам, это обязательный императив, иначе РФ превратится в парламентскую республику.

«С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией - это, на мой взгляд, сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось», - добавил Путин.

По словам президента РФ, предложенные им поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции. В частности, предлагается новый порядок назначения Госдумой председателя правительства, его заместителей и министров.

«Россия, оставаясь президентской республикой, всё-таки становится более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается», - добавил Путин.

«Представьте себе: назначается председатель правительства – президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идёт не к президенту со своими предложениями, а идёт в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства, и в отношениях в работе друг с другом», - сказал Путин.

Кроме того, он рассказал о своем видении нового органа - Государственного совета, однако не назвал его полномочия.

«У нас есть верхняя палата Федерального собрания, всегда было так, и сегодня она является палатой регионов, и здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать. Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный совет, его прерогативы», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Так, Путин предложил закрепить в Конституции России статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки в должности).

По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России.

Как известно, в 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.