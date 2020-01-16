В Сенате США назвали дату начала рассмотрения дела об импичменте Трампа

Сенат, где большинство у членов Республиканской партии, должен утвердить решение Палаты представителей об импичменте президенту США.

Рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа по сути начнется в следующий вторник, то есть 21 января.

Об этом сообщил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел во время выступления в Сенате, передает hromadske.

В частности, Макконел отметил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США - по правилам, он принимает присягу у сенаторов и председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

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"После этого мы официально известим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента - ред.) и направление своего юридического представителя", - сказал Макконел.

"Итак, суд по существу начнется во вторник (21 января - ред.)", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.