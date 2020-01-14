"Я – трансгендер": популярная бьюти-блогер совершила каминг-аут из-за шантажа (видео)

Никки рассказала, что стала носить женские вещи в возрасте 7−8 лет, а в 14 лет начала гормональную терапию.

Одна из самых популярных бьюти-блогеров Никки де Ягер, известная как NikkieTutorials, совершила каминг-аут как трансгендерная женщина перед своей более чем 12-миллионной аудиторией.

Видео с признанием Никки опубликовала на своем YouTube-канале.

Читайте такжеВ Италии трансгендер стал мэром городаОна сообщила, что публикует заявление не по своей воле, а в связи с тем, что ее шантажировали и угрожали «слить» в прессу ее историю.

«Было страшно узнать, что есть настолько злые люди, что они не могут с уважением относиться к чужой идентичности. Это чудовищно и мерзко… Они сказали, что хотят слить мою историю, потому что я лгу или не хочу рассказывать правду, кто я есть на самом деле», – отметила она.

Никки рассказала, что начала носить женские вещи в возрасте 7−8 лет, в 14 лет начала гормональную терапию, а к 19 годам завершила переход.

«Я NikkieTutorials, я Никки, я – это я. Нам не нужны ярлыки. Но если мы все-таки их навешиваем, то да, я – трансгендер. Но, в конце концов, я – это я», – добавила Никки,

Ранее УНИАН сообщал, как Япония впервые разрешила женщине-трансгендеру свободно жить в стране.