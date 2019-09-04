Япония впервые разрешила женщине-трансгендеру свободно жить в стране

Обычно такое разрешение выдается иностранцам, которые вступают в брак с гражданином Японии.

Япония впервые дала разрешение на проживание женщине-трансгендеру, несмотря на дискриминационное законодательство. В течение последних 26 лет 58-летняя женщина незаконно жила в стране.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеПервый в истории боксер-трансгендер провел бой в СШАПо словам адвоката женщины, такое разрешение выдается иностранцам, которые вступают в брак с гражданином Японии.

В мае 2016 года женщина и ее партнер, с которым она живет вместе с 2002 года, попытались легализовать свой статус, подписав однополое соглашение о партнерстве. Но эта попытка не была успешной, ведь однополые браки запрещены японским законодательством.

Впрочем, 14 августа этого года женщина все же получила вид на жительство.

«Если бы она была одинокой, она не получила бы эту визу. Но правительство рассмотрело реальность ее отношений с партнером, а не законность ее статуса на бумаге», – сказал адвокат.

По его мнению, это решение – «большой шаг вперед».

Как ранее сообщал УНИАН, в Италии трансгендер стал мэром города Тромелло.