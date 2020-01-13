Трамп снова пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы в США

Президент США снова заверил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского и не шантажировал его военной помощью.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал демократов, инициировавших процедуру импичмента, назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в американские выборы.

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"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора по украинскому делу. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Это выглядит так же, как все, что мы уже видели, от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом. Нужно получить ответы генерального инспектора к пятнице, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - считает Трамп.

....the Ukraine Hoax that became the Impeachment Scam. Must get the ICIG answers by Friday because this is the guy who lit the fuse. So if he wants to clear his name, prove that his office is indeed incompetent.” @DevinNunes@MariaBartiromo@FoxNews The ICIG never wanted proof! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Президент США снова заверил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского и не шантажировал его военной помощью, которую одобрил Конгресс, передает zn.ua.

"Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого? Читайте стенограмму", - отметил Трамп.

Он выразил уверенность, что процесс строится не на доказательствах, а на обмане, и является "отчаянной охотой на ведьм".

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.