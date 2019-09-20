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Американский разведчик написал донос на президента США из-за "тревожного обещания" по Украине, Трамп все отрицает

22:56, 20 сентября 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

В США разгорелся скандал из-за доноса американского разведчика относительно разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера.

В нем, по словам разведчика, Трамп дал определенное "тревожное обещание", о котором он решил сразу сообщить инспектору разведки, пишет ТСН со ссылкой на The Washington Post.

Издание The Washington Post сообщило, что в течение прошлого месяца Дональд Трамп имел разговор с одним из мировых лидеров, который прямо касался Украины.

Ссылаясь на два анонимных источника, газета утверждает: в течение июля в телефонном разговоре с одним из мировых лидеров Дональд Трамп что-то пообещал. И именно это обещание настолько возмутило сотрудника спецслужбы, который получил доступ к содержанию разговора президента, что тот решил взять на себя ответственность, которая вполне вероятно будет стоить ему карьеры: написать донос на президента Соединенных Штатов.

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Почитав донос, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился: ситуация вопиющая, беспрецедентная.

"У нас нет текста доноса. Мы не знаем, точные ли сообщения прессы, касающиеся содержания этого доноса. Но я знаю одно: если сотрудник разведки следуя закону, написал жалобу, а лицо, на которого написали жалобу способно воспрепятствовать ее попаданию в Конгресс - то вся система сломалась", - сообщил председатель комитета Конгресса по разведке Адам Шифф.

В препятствовании конгрессмены обвиняют Департамент юстиции и новоназначенного президентом главу разведки. И обещают, если текст доноса будут блокировать в дальнейшем добиваться его обнародования - по крайней мере, за закрытыми дверями, для уполномоченных конгрессменов - через суд.

Сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Американский лидер назвал это "фейковыми новостями". По его мнению, странно, что столько людей слышали или были ознакомлены с разговором и ничего не сказали об этом. "Знаете, почему они не сделали это? Потому что не было ничего неправильного, он (разговор - ред.) был просто великолепным", - считает он.

Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он также уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информацию о разговоре с Зеленским не смогла подтвердить и председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Я сделаю заявление позже. Я даже не могу подтвердить, что это касалось Украины", - отметила она.

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Сейчас в США обсуждают две основные версии относительно того, кому и что мог обещать Трамп. Первая - разговор был с Владимиром Путиным. И речь шла о сдаче ключевых интересов Украины. Вторая - разговор был с президентом Украины Владимиром Зеленским. И ему наоборот обещали что-то хорошее, если он в свою очередь будет способствовать открытию расследований, которые могут помочь предвыборной кампании Трампа.

В частности, это касается расследования против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

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Теги: #президент США#Дональд Трамп#США и Украина