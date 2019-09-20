Американский разведчик написал донос на президента США из-за "тревожного обещания" по Украине, Трамп все отрицает

Сам Дональд Трамп опровергает абсолютно все обвинения и называет это "фейковыми новостями".

В США разгорелся скандал из-за доноса американского разведчика относительно разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера.

В нем, по словам разведчика, Трамп дал определенное "тревожное обещание", о котором он решил сразу сообщить инспектору разведки, пишет ТСН со ссылкой на The Washington Post.

Издание The Washington Post сообщило, что в течение прошлого месяца Дональд Трамп имел разговор с одним из мировых лидеров, который прямо касался Украины.

Ссылаясь на два анонимных источника, газета утверждает: в течение июля в телефонном разговоре с одним из мировых лидеров Дональд Трамп что-то пообещал. И именно это обещание настолько возмутило сотрудника спецслужбы, который получил доступ к содержанию разговора президента, что тот решил взять на себя ответственность, которая вполне вероятно будет стоить ему карьеры: написать донос на президента Соединенных Штатов.

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Почитав донос, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился: ситуация вопиющая, беспрецедентная.

"У нас нет текста доноса. Мы не знаем, точные ли сообщения прессы, касающиеся содержания этого доноса. Но я знаю одно: если сотрудник разведки следуя закону, написал жалобу, а лицо, на которого написали жалобу способно воспрепятствовать ее попаданию в Конгресс - то вся система сломалась", - сообщил председатель комитета Конгресса по разведке Адам Шифф.

В препятствовании конгрессмены обвиняют Департамент юстиции и новоназначенного президентом главу разведки. И обещают, если текст доноса будут блокировать в дальнейшем добиваться его обнародования - по крайней мере, за закрытыми дверями, для уполномоченных конгрессменов - через суд.

Сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Американский лидер назвал это "фейковыми новостями". По его мнению, странно, что столько людей слышали или были ознакомлены с разговором и ничего не сказали об этом. "Знаете, почему они не сделали это? Потому что не было ничего неправильного, он (разговор - ред.) был просто великолепным", - считает он.

Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он также уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

....statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Информацию о разговоре с Зеленским не смогла подтвердить и председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Я сделаю заявление позже. Я даже не могу подтвердить, что это касалось Украины", - отметила она.

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Сейчас в США обсуждают две основные версии относительно того, кому и что мог обещать Трамп. Первая - разговор был с Владимиром Путиным. И речь шла о сдаче ключевых интересов Украины. Вторая - разговор был с президентом Украины Владимиром Зеленским. И ему наоборот обещали что-то хорошее, если он в свою очередь будет способствовать открытию расследований, которые могут помочь предвыборной кампании Трампа.

В частности, это касается расследования против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.