NATO-МЕ: Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

Трамп также предложил переименовать НАТО.

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.

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Об этом сообщает Politico.

«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.

Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Ближний Восток – ред.) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп сообщил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств.