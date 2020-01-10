NATO-МЕ: Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока
02:47, 10 января 2020Мир
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Трамп также предложил переименовать НАТО.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.
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Об этом сообщает Politico.
«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.
Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.
«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Ближний Восток – ред.) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп сообщил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств.
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