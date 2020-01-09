Иранский генерал Сулеймани планировал взорвать посольство США - Трамп

Трамп не уточнил, о каком именно дипломатическом представительстве США идет речь.

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп.

Он не уточнил, о каком именно дипломатическом представительстве США идет речь.

"Мы сделали это (убили Сулеймани – ред.) и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Иран отверг призыв президента США Дональда Трампа о сотрудничестве.