МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских ядерных объектов (видео)

После заявления Тегерана об отходе от ядерного соглашения инспектора ведомства по-прежнему ведут мониторинг в стране.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет информировать страны, входящие в его состав, о развитии событий в Иране после недавнего заявления Тегерана об отходе от ядерного соглашения в ответ на санкции со стороны США.

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Об этом говорится в заявлении организации, передает Голос Америки.«Инспектора МАГАТЭ в стране (Иране) продолжают осуществлять верификацию и мониторинг», – говорится в заявлении агентства.

«МАГАТЭ, в соответствии со своими обязанностями, намерено своевременно информировать входящие в его состав государства о любом развитии событий в этом направлении», – отмечается в документе.