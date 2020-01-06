МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских ядерных объектов (видео)
20:45, 06 января 2020Мир
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После заявления Тегерана об отходе от ядерного соглашения инспектора ведомства по-прежнему ведут мониторинг в стране.
Иллюстрация \ REUTERS
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет информировать страны, входящие в его состав, о развитии событий в Иране после недавнего заявления Тегерана об отходе от ядерного соглашения в ответ на санкции со стороны США.
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Об этом говорится в заявлении организации, передает Голос Америки.«Инспектора МАГАТЭ в стране (Иране) продолжают осуществлять верификацию и мониторинг», – говорится в заявлении агентства.
«МАГАТЭ, в соответствии со своими обязанностями, намерено своевременно информировать входящие в его состав государства о любом развитии событий в этом направлении», – отмечается в документе.
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