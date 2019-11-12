Европа призвала Тегеран вернуться к ядерной сделке

Германия, Франция, Великобритания и ЕС предостерегают Иран от последствий в случае невыполнения обязательств по ядерному соглашению.

Германия, Франция, Великобритания и ЕС призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, взятых на себя при заключении ядерной сделки.

Совместное заявление глав МИД этих стран и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, вызванное возобновлением обогащения урана на иранском ядерном объекте Фордо, было распространено в понедельник, 11 ноября, пишет DW.

В документе отмечается, что страны ЕС могут активировать механизм, что приведет к восстановлению санкций против Ирана, если Тегеран не будет придерживаться условий соглашения.

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В этот же день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран возобновил обогащение урана в Фордо. Возобновление работ в Фордо за 180 километров к югу от Тегерана стало еще одним шагом на пути к выходу страны из так называемой ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Тегеран уже более полугода постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерной сделки. Действия иранских властей связаны с тем, что США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После подписания ядерного соглашения обогащения урана на подземном заводе Фордо было заморожено, а количество центрифуг на объектах в Фордо и Натанс было сокращено более чем на две трети. Кроме того, Иран не мог заниматься обогащением урана до 2025 года, а центр в Фордо должен быть превращен в ядерный, физический и технологический центр, центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.