Ученого в Китае посадили на 3 года за эксперимент с генной модификацией детей
Суд в Китае приговорил к 3 годам заключения ученого Хэ Цзянькуя, который в 2018 году заявил о рождении первых в мире генетически модифицированных детей.
Об этом сообщает Reuters.
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Хе Цзянькуй заявил в ноябре 2018 года, что применил технологию изменения генов, известную как CRISPR-Cas9, чтобы изменить гены девочек-близнецов, чтобы снизить в будущем риск заражения вирусом СПИДа.
Однако в январе 2019 года власти Китая признали эксперимент Цзянькуя незаконным.
Как сообщал УНИАН, в Китае появились на свет свиньи с многократно отредактированнным геномом, который в итоге стал совместим с человеческим. Таким образом теперь органы от свиней можно будет пересадить человеку, поскольку иммунная система людей не воспримет их агрессивно.