Родились первые свиньи, чьи органы можно пересаживать людям (фото)

В Китае родились поросята, чьи органы, благодаря редактированию генома, можно будет пересаживать людям.

В Китае появились на свет свиньи с многократно отредактированным геномом, который в результате стал совместим с человеческим. Таким образом теперь органы от свиней можно будет пересадить человеку, потому что иммунная система людей не воспримет их агрессивно.

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Клинические испытания органов начнутся в ближайшие несколько лет, сообщает Страна.ua со ссылкой на Science.

Уточняется, что редактированием генома свиней занималась компания eGenesis. Сначала из ДНК животных были исключены три гена, затем добавили девять новых и исключили 25 размножающихся в геноме вирусов.

Каждый из этапов позволил решить одну из проблем возможной пересадки органов свиньи в организм человека. Первое редактирование, как утверждают в компании, позволило органам стать физически совместимыми с человеческими по строению, размеру и функциям. Второе снизило вероятность отторжения органов иммунной системой, которая настороженно относится к любым чужеродным молекулам.

И, наконец, третий этап редактирования позволил исключить из генома вирусы, которые содержатся в ДНК каждого организма. Речь идет об эндогенных вирусах, которые существуют только в пределах ядра клетки.

Редактирование проводилось с помощью CRISPR/Cas9, в нем участвовали несколько свиноматок. После рождения поросят исследователи установили, что они генетически стабильны.

Сами животные при этом родились физически здоровыми и фертильными - ученым удалось найти лишь "промахи" редактирования, однако они не затронули белок-кодирующие участки ДНК.