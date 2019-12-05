Во французских Альпах нашли базу российских шпионов

Российские шпионы являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ РФ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и пр.

Французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе использовали 15 российских шпионов.

Об этом сообщила французская газета Le Monde в опубликованном в среду, 4 декабря материале, передает dw.com.

Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ РФ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на Скрипалей.

Читайте также"Мощная модель конспирации": генерал рассказал о деятельности секретного подразделения ГРУ РФ в Европе

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.

Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что сверхсекретное подразделение российской разведки проводит дестабилизирующие операции на Западе. Данная группа специализируется на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, и известно как отдел 29155. По данным NYT, оперативники группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет.