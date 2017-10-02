Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости

За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти.

"Каталонское правительство заявило, что около 2,26 миллиона человек отдали голоса на запрещенном референдуме за выход из Испании в воскресенье и 90 процентов из них проголосовали за отделение", - говорится в сообщении.

Явка составила 2,26 миллиона избирателей из 5,34 миллиона жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3 процента.

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Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули.

По последним данным властей Каталонии, число пострадавших достигло 844 человек.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.