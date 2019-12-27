Авиакатастрофа в Казахстане: 28 декабря объявлено в республике днем траура
09:39, 27 декабря 2019Мир
228 0
Уже известно о 15 погибших.
REUTERS
Суббота, 28 декабря, будет в Казахстане днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании Bek Air.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали на странице в Facebook.
"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - написал он.
Как сообщал УНИАН, авария произошла при взлете из аэропорта Алма-Аты: самолет Fokker, выполнявший рейс в столицу страны Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов.
Медики на данный момент подтверждают смерть 15 человек - один из них скончался уже в больнице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter