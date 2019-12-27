Авиакатастрофа в Казахстане: 28 декабря объявлено в республике днем траура

Уже известно о 15 погибших.

Суббота, 28 декабря, будет в Казахстане днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании Bek Air.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали на странице в Facebook.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, авария произошла при взлете из аэропорта Алма-Аты: самолет Fokker, выполнявший рейс в столицу страны Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов.

Медики на данный момент подтверждают смерть 15 человек - один из них скончался уже в больнице.