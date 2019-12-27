Стали известны подробности авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане (фоторепортаж)

На месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.

Количество погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане пока точно неизвестно. Как сообщил аэропорт Алма-Аты, откуда взлетал лайнер, 60 человек выжили. Аэропорт Алма-Аты опубликовал список их имен и фамилий.

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Медики на данный момент подтверждают смерть 15 человек - один из них скончался уже в больнице, передает Би-би-си.

По информации казахстанских властей, авария произошла при взлете из аэропорта Алма-Аты: самолет Fokker, выполнявший рейс в столицу страны Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов.

Как сообщили в МВД Казахстана, на месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.

Из 66 раненых, доставленных в больницы, 50 человек госпитализированы, сообщил прессе глава управления здравоохранения Алма-Аты Тлеухан Абилдаев. В тяжелом состоянии находятся 12 пассажиров, заявил он.

Сообщается, что возгорания самолета не произошло, однако корреспондент агентства Рейтер, находящийся в аэропорту, передает, что над местом крушения стоит плотный дым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

В парке авиакомпании Bek Air - самолеты Fokker 100 производства Нидерландов. Власти Казахстана сообщили, что полеты лайнеров этого типа приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.

Fokker 100 вмещает до 107 пассажиров, он построен на базе самолета Fokker F28. Первый полет Fokker 100 состоялся 30 ноября 1986 года.

Всего было произведено 283 воздушных судна этой модели. Производитель самолета обанкротился еще в 1996 году.

Самолеты этого типа эксплуатируют многие крупные авиакомпании - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss и другие.

Первый полет упавший в Алма-Ате самолет (регистрационный номер - UP-F1007) совершил в апреле 1996 года. Его возраст - 23,5 года.