В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет (фото, видео)

В настоящее время подтверждена гибель девяти человек.

Возле аэропорта Алматы в Казахстане произошла авиакатастрофа. Там упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air.

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На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время подтверждена гибель девяти человек.

Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы. По ее данным, рейс 2100 из Алматы в столицу Казахстана города Нур-Султан (бывшая Астана) отбыл по расписанию в 7:05 утра 27 декабря по местному времени. Однако вскоре самолет исчез с радаров диспетчеров.

Борт в 7:22 при взлете начал терять высоту, пробил бетонную ограду и врезался в 2-этажное здание. Возгорания на месте падения самолета не произошло. По данным спасательных служб, среди людей в самолете есть уцелевшие. Продолжается эвакуация пострадавших с места крушения.

По словам очевидцев, некоторых забирают от входа в терминал аэропорта. Фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы вскоре запретили.

Между тем, премьер-министр Казахстана уже создал правительственную комиссию, которая должна установить причины крушения самолета.

Самолет принадлежит казахской компании Bek Air, которая специализируется на лоу-кост перевозках и выполняет рейсы по внутренним направлениям.