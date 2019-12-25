Россия сбросила бомбы на школу в Сирии: погибли дети

Всего в результате авиаудара погибли 10 человек.

На северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети. Атака произошла во вторник, 24 декабря.

Читайте такжеРФ и Сирия проводят совместные учения в Средиземном мореОб этом со ссылкой на данные «Сирийской обсерватории по правам человека» сообщает «Радио Свобода».

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутри перемещенные лица.

Отмечается, что сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

Ранее УНИАН сообщал, как в результате авиаударов по городу Саракеб в сирийской провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти получили ранения.