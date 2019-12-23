В Польше строители случайно нашли древний клад

Сокровища передали представителям Археологического музея Кракова.

Рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища.

Читайте такжеВ Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)

По словам строителей, в подвале они обнаружили 10 тыс. старинных монет, стоимость которых составляет до 400 тыс. фунтов стерлингов, сообщает segodnya.ua со ссылкой на The First News.

Найденные медные монеты хранилось в льняных мешках, которые со временем сгнили. Сокровища созданы во времена польского короля Станислава Августа Понятовского. Годы его правления пришлись на конец XVIII века.

По оценке экспертов, стоимость каждой монеты того периода может достигать 40 фунтов (1,2 тыс. грн). Клад передали представителям Археологического музея Кракова. Они попытаются выяснить, как мешки с деньгами оказались в том здании.