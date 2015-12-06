В Колумбии нашли галеон с сокровищами на $1,5 миллиарда

Правительство Колумбии официально подтверждает обнаружение галеона "Сан-Хосе", затонувшего у берегов Картахена, и будет защищать свое культурное наследие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Предполагается, что на его борту груз изумрудов, золотых и серебряных монет.

"Я очень рад как глава государства проинформировать вас, что мы без сомнений нашли галеон "Сан-Хосе" через 307 лет после его потопления. Под общим руководством Министерства культуры, научного департамента Колумбийского института антропологии и истории и Генерального морского управления мы занялись вопросами идентификации и защиты этого культурного наследия", - отметил президент.

По его словам, "в пятницу 27 ноября Колумбийский институт антропологии и истории при поддержке военно-морских сил и иностранных ученых нашли близ карибского берега место затопления галеона "Сан Хосе". Президент поблагодарил участников экспедиции.

Сантос подчеркнул, что правительство Колумбии продолжит изучение и защиту своего "затонувшего культурного наследия" в соответствии с действующим законодательством. "Что касается информации об этой находке, то она находится под защитой, и только президент республики имеет право делать комментарии на этот счет", - добавил он.

"Сан-Хосе" затонул в 1708 году в Карибском море вблизи портового города-крепости Картахена, уточняет lenta.ru. Он был частью флота короля Филиппа V, противостоявшего англичанам во время Войны за испанское наследство.

С затонувшим галеоном связаны юридические споры. Ранее американская компания Sea Search Armada, специализирующаяся на подводных поисковых работах, подала иск против Боготы, оспаривая право собственности на остатки корабля. Фирма заявила, что в 1981 году она определила место, где судно затонуло.

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Тогда SSA и правительство были партнерами и, следуя международному обычаю, согласились разделить любые ценности, которые могут быть получены. Однако позже власти страны заявили, что сокровища будут принадлежать Колумбии.

В 2011 году американский суд объявил галеон собственностью колумбийского государства.

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Как отмечает The Guardian, стоимость клада оценивается в сумму порядка одного миллиарда фунтов стерлингов (около полутора миллиардов долларов США).