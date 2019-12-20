Стрельба возле здания ФСБ в Москве: в больнице скончался еще один силовик (видео)

Официально подтвердили, что стрельбу устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

Второй сотрудник правоохранительных органов, который был ранен во время стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве 19 декабря, скончался в больнице.

Читайте такжеСтрельба у здания ФСБ РФ: все, что известно о стрелке на данный момент (видео, фото 18+)Об этом сообщили в Следственном комитете России.

СК также официально подтвердил, что человек, устроивший стрельбу, – это 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Все получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент продолжает расследование открытого уголовного дела.

Как ранее сообщал УНИАН, стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась 19 декабря около 18:00. Сначала сообщалось, что стрелявших было трое, однако позднее эту информацию в ФСБ опровергли. Стрелок был ликвидирован.