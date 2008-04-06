”Хезболла” считает, что Израиль готовится к новой войне

Сегодня начались беспрецедентные по масштабу маневры израильской армии близ границ с Ливаном.

"Это не простые маневры", - передает саудовская газета "Аль-Ватан" слова источника, близкого к ливанскому движению "Хезболла". Израиль, полагает он, "готовится к новой авантюре, особенно, если учесть тот факт, что американцам необходимо восстановить стратегический баланс сил в Ливане и регионе, а также уверенность в своих союзниках".

Именно ради достижения этих целей, США "направили в Средиземное море военные корабли и усилили свое давление на Сирию и Иран".

В свою очередь, представитель "Хезболлы" в южном Ливане заявил, что "внимательно наблюдает" за тем, что происходит на израильской стороне границы, отдавая себе отчет в "серьезности израильской угрозы".

"Никогда прежде израильская армия не проводила столь масштабной мобилизации, готовясь к возможной войне", - цитирует его РИА "Новости".

"Хезболла" считает, что Израиль проиграл войну в Ливане летом 2006 года, поскольку его армия не выполнила ни одной из поставленных перед ней целей. Поэтому, как полагают наблюдатели в регионе, ей необходимо восстановить свой престиж и уверенность в себе.