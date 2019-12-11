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Пентагон не сильно обеспокоен увеличением военного присутствия РФ в Сирии

21:00, 11 декабря 2019
Мир
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В Пентагоне прокомментировали российское присутствие в Сирии / Министерство обороны РФ

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Как сообщает «Коммерсант», такое заявление Эспер сделал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей. На вопрос, беспокоит ли его увеличение военного присутствия России в Сирии, Эспер ответил: «Не слишком сильно».

По его словам, гораздо больше его беспокоит активность России в других регионах. Больше всего главу Пентагона беспокоит связь России и Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган решил продолжить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

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Теги: #Пентагон#Россия