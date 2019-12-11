Пентагон не сильно обеспокоен увеличением военного присутствия РФ в Сирии
21:00, 11 декабря 2019Мир
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Глава Пентагона отметил, что его волнует сближение России и Турции.
В Пентагоне прокомментировали российское присутствие в Сирии / Министерство обороны РФ
Россия за последние несколько недель увеличила свое присутствие в Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Как сообщает «Коммерсант», такое заявление Эспер сделал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей. На вопрос, беспокоит ли его увеличение военного присутствия России в Сирии, Эспер ответил: «Не слишком сильно».
По его словам, гораздо больше его беспокоит активность России в других регионах. Больше всего главу Пентагона беспокоит связь России и Турции.
Ранее сообщалось, что Эрдоган решил продолжить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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