Эрдоган решил продолжить военную операцию в Сирии

Турция начала военную операцию "Источник мира" 9 октября.

Турецкая военная операция в Сирии будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании Совета нацбезопасности, пишет LB.ua со ссылкой на турецкое издание Yenisafak.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует снова возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские военизированные формирования не отведут свои силы от турецко-сирийской границы.

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Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.