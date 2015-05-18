В Госдуме решили, что украинский кризис является частью плана США по уменьшению влияния России на Европу

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на авторскую статью спикера в издании "Российская газета".

"Россия двадцать лет добросовестно работала в Совете Европы и не может до бесконечности доказывать, что никаких угроз от нашей страны не исходит. Это она в 1945 году принесла мир всему континенту и заслуживает гораздо большего доверия, чем те, кто долго и старательно переписывал историю, разжигая костры противостояния в нашем, доселе мирном, доме", - заявляет Нарышкин среди прочего.

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"В отличие от нынешних западных политиков, люди, начинавшие строительство Большой Европы, помнили уроки и Первой, и Второй мировых войн. Они до сих пор говорят, что совершена ошибка с расширением НАТО, а Европа сильно рискует, следуя в фарватере страны, находящейся за тысячи миль от континента", - пишет он.

По словам Нарышкина, "украинские события лишь подтвердили, что без самостоятельности стран ЕС во внешней политике, по сути, стоя "враскорячку", обеспечить безопасность сотен миллионов граждан нельзя".

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"Пора принимать решения, основанные на их, а не на чужой воле", - убеждает он.

"Искусственно созданный и эскалируемый извне украинский кризис – часть большого и давнего плана США. В этом теперь не осталось сомнений. Вся их санкционная эпопея и игра на разжигание противоречий имеют еще одну цель", - заявляет Нарышкин.

"Пытаясь оттеснить Россию с ее традиционного геополитического и торгово-экономического пространства, Штаты надеются занять наше место. Им мало Европы в НАТО – они хотят "забрать" континент в зону своего всеохватного влияния", - утверждает российский спикер.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что Россия может предложить западным странам больше, чем Украина.