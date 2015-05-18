Украина ничего не может предложить Западу, кроме конфронтации с Россией - Пушков
10:08, 18 мая 2015Политика
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Пушков заявил, что время играет против Украины, а сама она ничего не может предложить Западу.
Reuters
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в своем Твиттере написал, что Россия может предложить западным странам больше, чем Украина.
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"Время играет против Украины. Она не может ничего предложить Западу, кроме конфронтации с Россией. Россия может предложить неизмеримо больше.", - отметил Пушков.
Время играет против Украины. Она не может ничего предложить Западу, кроме конфронтации с Россией. Россия может предложить неизмеримо больше.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 17, 2015
Как сообщал УНИАН ранее, Алексей Пушков считает, что санкции против России будут продлены до конца 2015 года из-за позиции Киева.
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