Туск передал полномочия новому президенту Европейского Совета

Шарль Мишель поблагодарил Дональда Туска за то, что тот был «настоящим борцом за Европу».

Дональд Туск передал полномочия президента Европейского Совета бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю.

Официальная церемония передачи полномочий состоялась в Брюсселе и транслировалась на сайте Европейского Совета.

«Я очень горжусь, что в течение последних пяти лет я имел честь служить Европе. Не служить абстрактной идее, но людям, государствам и их общим интересам. Европа является лучшим местом на Земле. По крайней мере до тех пор, пока она остается континентом свободы и верховенства права», - сказал Туск.

В свою очередь Мишель заявил, что Туск продемонстрировал решительное лидерство, когда столкнулся со многими вызовами в течение последних пяти лет.

Читайте такжеЕвропарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Он поблагодарил Туска за то, что тот был «настоящим борцом за Европу».

«Ваше пристрастие к Европе была движущей силой, и ваши навыки в работоспособности также впечатляющие», - подчеркнул Мишель.

При этом Мишель пообещал на посту президента Европейского Совета использовать всю личную энергию, чтобы сократить бюрократию, и призвал всех работать во имя этой цели.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2019 года лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите ЕС согласовали кандидатуру на тот момент премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, который должен с 1 декабря 2019 года сменить на этом посту Дональда Туска.

Мишель избран новым президентом Европейского Совета на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.

Также Европейский Совет приветствует решение лидеров государств и правительств стран - членов ЕС назначить Мишеля президентом Евросаммита на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.