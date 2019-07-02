Европейский Совет возглавит премьер Бельгии Шарль Мишель

Об этом сообщил действующий президент Европейского Совета Дональд Туск

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза на саммите ЕС согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, который должен заменить на этом посту Дональда Туска.

Читайте такжеЛидеры Евросоюза не смогли выбрать главу Еврокомиссии

Об этом Туск сообщил в микроблоге Twitter.

"Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на саммите лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходил в Брюсселе 20-21 июня, не было достигнуто соглашение относительно кандидатур, которые займут высшие посты в институтах ЕС после выборов в Европарламент.

Саммит перенесли на 30 июня. Вместе с тем, между лидерами ЕС возникли разногласия относительно согласования кандидатуры нового президента Еврокомиссии и Туск прервал саммит для двусторонних встреч с лидерами стран ЕС.

Накануне, 1 июля, саммит лидеров ЕС приостановили из-за несогласования кандидатур на высшие посты в Евросоюзе