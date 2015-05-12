До сих пор не установлена связь с 12 гражданами Украины в Непале - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря МИД Украины Елена Ващенко.

“В настоящее время 12 украинцев в Непале не вышли на связь”, - сказала она.

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Ващенко также сообщила, что после сообщения о повторном землетрясении в Непале МИД Украины проверяет информацию об украинских гражданах, которые могли пострадать.

Как сообщал УНИАН, жертвами землетрясения в Непале 25 апреля стали более 7,7 тыс. человек. Еще более 16 тыс. пострадали.

Сегодня, 12 мая, в Непале зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 7,1.