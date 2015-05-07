Жертвами землетрясения в Непале уже стали 7,8 тысяч человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

Более 16 тысяч человек получили травмы.

Кроме того, по данным властей, около 300 человек числятся пропавшими без вести - они находились на Эвересте в момент схождения лавины, последовавший после землетрясения, произошедшего 25 апреля.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля.

5 мая, полиция Непала, совместно с местными добровольцами, извлекла около 100 тел местных жителей и путешественников из-под лавины, вызванной разрушительным апрельским землетрясением, и продолжает поиски десятков пропавших без вести.